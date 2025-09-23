Perego “Le capitanerie sono un pilastro insostituibile del nostro sistema marittimo”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’attuale scenario di crisi che stiamo vivendo abbiamo bisogno di uno strumento militare, efficiente e adeguato, a tutela degli interessi nazionali”. Con queste parole il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha aperto la sua allocuzione alla cerimonia di avvicendamento al vertice del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, tra l’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone (cedente) e l’Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo (subentrante). “Il Corpo delle Capitanerie – ha proseguito Perego – è un pilastro insostituibile del nostro sistema marittimo. Le oltre 11.000 donne e uomini che lo compongono sono impegnati quotidianamente in missioni che spaziano dalla sicurezza della navigazione e dei porti al contrasto dell’inquinamento marino, dalla vigilanza sulla pesca alla tutela delle risorse biologiche, dall’assistenza ai traffici marittimi fino alla salvaguardia della vita umana in mare. Una professionalità che ha saputo interpretare i cambiamenti dei tempi e rispondere a scenari sempre più complessi con rinnovato entusiasmo e visione”.

Il Sottosegretario ha inoltre sottolineato come la Presidenza contemporanea, nelle ultime settimane, dei tre principali Forum internazionali dedicati alle funzioni di Guardia Costiera, ospitati a Roma, rappresenti il coronamento dell’autorevole percorso intrapreso sotto la guida dell’Ammiraglio Carlone, al quale ha rivolto un sentito ringraziamento “per la dedizione e la competenza con cui ha condotto questa eccellenza del nostro Paese” augurandogli “un futuro ancora ricco di gratificazioni personali”.

All’Ammiraglio Sergio Liardo, nuovo Comandante Generale, il Sottosegretario ha formulato “i migliori auguri di buon lavoro, certo che la sua esperienza saprà condurre le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera a ulteriori successi a salvaguardia della difesa e della sicurezza della Nazione”.

