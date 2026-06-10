Perego “La Marina militare è portatrice di pace e difende i nostri interessi nazionali in tutto il mondo” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – “Una giornata che ci ricorda lo spirito di sacrificio, la passione, l’audacia e il coraggio ricordando l’impresa di Premuda del 1918. Ringrazio donne e uomini della Marina per il loro impegno quotidiana a difesa della sicurezza e dei nostri interessi nazionali in giro per il mondo, portando messaggi di pace e di unione fra popolazione”. Queste le parole del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenuto a margine della cerimonia per la Giornata Della Marina 2026, celebrata nei pressi del molo Vittorio Veneto del Porto di Palermo.

“Oggi è una giornata importantissima, nella quale ricordiamo il sacrificio di tanti caduti nella Marina Militare e soprattutto lo sforzo quotidiano delle donne degli uomini della Marina, proiettati in tutto il mondo con una flotta sempre più moderna e soprattutto portatori di messaggi di pace e di tutela dei nostri interessi nazionali – sottolinea Perego -. Il tutto in un quadrante non soltanto Mediterraneo allargato, ma anche nell’Indo-Pacifico e vediamo che le tensioni che ci sono lo stretto di Hormuz, come in altre regioni marittime, hanno ripercussioni anche sull’economie globali e quindi sul nostro paese. È importante quindi – prosegue – tutelare la libertà di navigazione e la sicurezza dei nostri mari, lo facciamo con un grande equipaggio, quello della Marina, fatto di donne e uomini che hanno deciso di servire lo Stato in uniforme in questa forza armata a cui va quindi un grande senso di gratitudine e riconoscenza da parte delle istituzioni e tutto il popolo italiano. Siamo stati accolti in questa bellissima città di Palermo – conclude – che ha saputo valorizzare questa giornata importantissima”.

IL VIDEO

-Foto screenshot video xi6/Italpress-

(ITALPRESS).