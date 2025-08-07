Perego “Con la firma dei contratti sindacali per il personale delle Forze di Polizia e Forze Armate si apre una nuova fase”

ROMA (ITALPRESS) – “La firma dei contratti sindacali per il personale dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, relativi ai trienni 2018-2020 e 2021-2023, pone fine a una lunga e ingiustificata attesa che non ha reso onore al valore, alla dedizione e al senso del dovere del personale in divisa che, ogni giorno, opera al servizio della collettività per la nostra difesa e sicurezza. Si apre ora una nuova fase, orientata alla costruzione del contratto per il prossimo triennio. Un’occasione per consolidare il percorso già avviato, fondato sul dialogo e su un confronto serio e responsabile, con le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari oltre che tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di fornire il giusto riconoscimento alle specificità che vengono richieste al personale del Comparto per operare e assicurare la nostra difesa e sicurezza nell’odierno scenario operativo”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.

