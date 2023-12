Pere e kiwi, 11 milioni ai produttori in difficoltà

ROMA (ITALPRESS) - E' stato firmato un decreto che garantirà altri 11 milioni di euro ai produttori di pere e kiwi. Ad annunciarlo è il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Nello specifico, quest'ultimo provvedimento prevede un incremento di risorse pari a 8 milioni per il comparto. In poche settimane sono stati complessivamente stanziati 23 milioni per sostenere due settori che hanno subìto danni economici a causa di eventi climatici e naturali, come siccità, grandine e fitopatie. sat/gsl