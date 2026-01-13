Percorso di un imprenditore francese nella cooperazione tra Cina ed Europa

Daniel Vial è un imprenditore francese che ha svolto un ruolo chiave nella preservazione della Grande Muraglia negli anni Ottanta. Nel corso dei decenni, è rimasto profondamente impegnato con la Cina, dedicandosi al rafforzamento dei legami economici tra Cina ed Europa. In un'intervista a Xinhua, Vial ha ripercorso il proprio percorso personale e condiviso le sue prospettive sulle relazioni Cina-Europa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)