Amplifon è stata inserita dalla rivista americana Newsweek nella classifica annuale dei migliori 100 Global Most Loved Workplaces, la graduatoria delle aziende più amate dai propri dipendenti stilata da Newsweek nell’ambito della collaborazione con Most Loved Workplace e il Best Practice Institute (BPI). La classifica tiene conto di vari elementi relativi alla soddisfazione e all’opinione dei dipendenti, tra cui il livello di rispetto, collaborazione, supporto e senso di appartenenza, leadership del Ceo. I risultati sono stati determinati dopo aver intervistato più di 2 milioni di dipendenti di aziende con una forza lavoro che varia da 30 a più di 10.000 persone. La classifica riconosce le aziende che pongono il rispetto, l’attenzione e la valorizzazione dei propri dipendenti al centro del loro modello di business. “In un mondo del lavoro in costante evoluzione, la forza di una cultura lavorativa positiva e inclusiva rimane immutata”, afferma Nancy Cooper, Global Editor in Chief di Newsweek. “Le aziende che compaiono nella classifica 2023 dei Global Most Loved Workplaces – aggiunge – incarnano questo spirito di trasformazione, dimostrando che quando le aziende pongono le persone al primo posto, il successo è una naturale conseguenza”. La strategia delle risorse umane di Amplifon si basa su tre pilastri: organizzazione, persone e cultura, che rappresentano un acceleratore per la crescita del business e la sostenibilità a lungo termine. Oggi il Gruppo conta più di 19.400 dipendenti e collaboratori in 25 Paesi del mondo, in rappresentanza di oltre 100 diverse nazionalità. (ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Amplifon-

