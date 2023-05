ROMA (ITALPRESS) – Con la giornata dedicata ai titoli di lungo e di aquabike si sono chiusi i Mondiali Multisport di triathlon a Ibiza che hanno assegnato diversi titoli iridati di stagione nella multidisciplina. Un’edizione che, per i colori azzurri, è stata più che lusinghiera, visto che si è conclusa con un bilancio generale di 34 medaglie – 15 d’oro, 12 d’argento e 7 di bronzo – conquistate dagli atleti Elite, Under 23, Junior, Paraduathlon ed Age Group nelle gare di Duathlon, Cross, Aquathlon e Triathlon Lunga Distanza di questo festival multisport organizzato nelle diverse zone dell’isola di Ibiza. Le gare iniziate a Sant’Eulalia e concluse a Ibiza città hanno regalato una lunga settimana di gioie e soddisfazioni riuscendo a riempire il virtuale medagliere dell’evento, dalle prime in ordine cronologico d’oro under 23 di duathlon di Asia Mercatelli e Riccardo Martellato e l’argento di Chiara Lobba, all’ultima ancora negli occhi con l’oro di Sandra Mairhofer nel Triathlon Cross, passando per l’oro della staffetta mixed relay di Duathlon con Giorgia Priarone e Samuele Angelini.

Le altre soddisfazioni azzurre sono arrivate con l’oro nel paraduathlon di Alessandro Carvani Minetti, con l’oro junior nel duathlon di Noemi Bogiatto e gli argenti di categoria di Eleonora Demarchi e della staffetta mixed relay junior Nicolò Astori-Noemi Bogiatto, gli argenti under 23 di Michele Bortolamedi e Giada Stegani nell’aquathlon, il terzo posto assoluto di Alessandro Saravalle nel Duathlon Cross e il terzo posto junior sempre di Noemi Bogiatto nel Triathlon Cross.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com