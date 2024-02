Per l’influencer marketing una crisi di crescita

MILANO (ITALPRESS) - Il fenomeno dell’influencer marketing sta attraversando una crisi di crescita, ma resta molto rilevante per la comunicazione delle imprese, soprattutto se gestito con un’attenta analisi dei dati. Ne ha parlato Tommaso Valle, Marketing and Communication Director di Omnicom Media Group, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl