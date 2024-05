Per l’estate oltre 40 mila opportunità di lavoro

Per l’estate oltre 40 mila opportunità di lavoro

ROMA (ITALPRESS) - Sono oltre 40 mila le opportunità di lavoro in Italia tramite Agenzia in arrivo con l’estate. Queste le stime di Assolavoro, secondo cui le figure piu' ricercate sono perlopiù legate al turismo. Si tratta di animatori e operatori per centri estivi, receptionist, cassieri stagionali, camerieri, barman, bagnini, addetti ai servizi di spiaggia e guardiani anche alla prima esperienza. Si cercano anche DJ e tecnici suono, a udio, luci, addetti al booking, Spa Therapist e addetti ai rifugi alpini. sat/gsl