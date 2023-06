Per le aziende cruciali reputazione e identità digitale

Non è solo una questione di immagine. La reputazione e l'identità digitale sono ormai fondamentali per le aziende, sia a livello economico sia per farsi conoscere all'esterno. Lo ha detto Luca Morvilli, fondatore e amministratore delegato dell'agenzia di comunicazione Qubit, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. fsc/gtr