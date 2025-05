Per l’AMG Experience Italia il tutto esaurito per i primi tre corsi

ROMA (ITALPRESS) – L‘AMG Experience Italia ha registrato il tutto esaurito per i primi tre corsi della stagione 2025, lo scorso 5 e 6 maggio a Vallelunga e il prossimo 28 e 29 maggio sul circuito di Imola. Per chi volesse sperimentare le emozioni della guida sportiva al volante della scuderia di Affalterbach, assistiti dal team di professionisti della scuola di guida sportiva di Mercedes-AMG, sono ancora aperte le adesioni per i corsi ‘On Track Advanced’ dell’11 settembre (Vallelunga) e del 14 ottobre (Imola).

Gli amanti della guida ‘On Icè potranno, invece, prenotare il corso di guida su ghiaccio in programma l’11 e 12 dicembre al Giacciodromo di Livigno. Per premiare la passione dei fan della Casa di Stoccarda, l’AMG Experience Italia ha, inoltre, riservato a tutti i clienti Mercedes-AMG, Mercedes-Benz e ai soci del GOT, il G Owner Tribe, importanti agevolazioni sul costo dei singoli corsi. Tutte le informazioni sui corsi e sono disponibili su: Corsi AMG Experience: scopri la guida sportiva | Mercedes-AMG.

“Il successo dell’AMG Experience si basa su tre elementi principali”, ha dichiarato Giuseppe De Pasquale, Responsabile dei corsi dell’AMG Experience Italia. “Primo tra tutti, la passione per un Marchio che rappresenta l’espressione più elevata della performance, unita ai più alti standard tecnologici. Poi c’è il forte legame di community che si viene a creare ad ogni appuntamento, basato su interessi e passioni condivise, ed infine ciò che ognuno dei partecipanti porta a casa al termine di questa esperienza, una consapevolezza nuova, che lo rende un automobilista più responsabile e sicuro”.

L’AMG Experience Italia nasce per rendere gli appassionati del marchio ad alte prestazioni di Affalterbach, e tutti gli amanti della guida sportiva in generale, più consapevoli al volante della propria vettura, in grado di affrontare in piena sicurezza ogni situazione di marcia e migliorare il proprio stile di guida grazie alla supervisione di professionisti. Il tutto nella cornice di eventi vissuti con persone che condividono la stessa passione. Il programma offre la possibilità di scegliere tra diversi livelli di training che consentono agli appassionati di sportive di migliorare la padronanza della propria vettura ed incrementare ulteriormente la propria sicurezza alla guida.

La famiglia Mercedes-AMG è composta oggi da 22 modelli distribuiti su oltre 40 varianti, tra ‘performance car’, ‘sports car’ e ‘street legal race car’: dalle compatte ai SUV, passando per Berline, Station Wagon, Shooting Brake, Coupè, Roadster e Cabrio. Da 306 a a 639 CV + 204 CV; 4, 6 e 8 cilindri, due e quattro ruote motrici 4MATIC, anche in versione mild-hybrid, plug-in hybrid e full electric.

