Per la salute dei denti educare i giovani a corretta igiene orale
MILANO (ITALPRESS) - “I denti naturali possono essere salvati, non è scritto da nessuna parte che con l’invecchiamento si debbano perdere: se curati in modo adeguato non vengono persi nemmeno a cent’anni”. Lo ha detto Giano Ricci, direttore dell’omonimo studio dentistico a Firenze, intervistato per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. col3/gsl