ROMA (ITALPRESS) – Dopo il suo intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite, mercoledì sera il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, accompagnato dalla first lady Jill Biden, ha scelto di cenare presso il noto ristorante italiano Sistina, situato nell’Upper East Side di New York e di proprietà dello chef Giuseppe Bruno. Un’istituzione della scena culinaria newyorkese da oltre 40 anni, Sistina è conosciuta per la sua cucina italiana autentica e di altissima qualità. Per il presidente Biden era la prima visita al ristorante, mentre sua moglie aveva già avuto modo di apprezzare i piatti dello chef Bruno lo scorso maggio. Durante la cena, Jill Biden ha suggerito al marito di assaggiare gli spaghetti al pomodoro, uno dei piatti preferiti della first lady. Il presidente ha concluso la serata con un assaggio di gelato al cioccolato e vaniglia, che ha particolarmente gradito. Giuseppe Bruno ha accolto con orgoglio e gratitudine i suoi ospiti illustri, mantenendo la sua filosofia di cucina semplice, genuina e di alta qualità, che lo ha reso uno dei ristoratori più apprezzati di New York.

