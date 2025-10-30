Per il ponte di Ognissanti attese 697 mila presenze turistiche a Roma, +4,26% sul 2024

ROMA, ITALIA - 23 AGOSTO Turisti nel centro di Roma, Italia, 23 agosto 2022. Secondo l'ente del turismo italiano "CNA Turismo e Commercio", il Ferragosto italiano vedrà oltre 10 milioni di turisti soggiornare nelle strutture ricettive italiane tra il 12 e il 21 agosto, registrando un risultato addirittura migliore dell'estate pre-pandemica del 2019, con una spesa complessiva di circa 3,5miliardi di euro. il 23 agosto 2022 a Roma, Italia. (Roma - 2022-08-23, Stefano Ronchini / ipa-agency.net) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – “Per il weekend di Halloween e la festa di Ognissanti a Roma sono previsti – secondo le stime di Ebtl risalti a inizio settimana – 278,7 mila arrivi turistici e 697 mila presenze, rispettivamente il 3,88% e il 4,26% in più del 2024, l’anno dei record del turismo della nostra città”. Lo annuncia Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

“Il costante e continuo trend in crescita, con il 2025 che farà segnare il record e con prospettive ancora più rosee per il 2026, è una bella notizia per la città. Si traduce – aggiunge Onorato – con l’arrivo di milioni di persone da tutto il mondo che utilizzeranno i servizi della città, dal trasporto pubblico alla ristorazione, fino ai negozi e alle strutture ricettive, creando importanti ricadute economiche. Nel 2024, secondo una stima del Sole24Ore, il turismo ha generato a Roma 13,3 miliardi di euro. E nell’ultimo triennio, di anno in anno, l’occupazione nel settore è aumentata del 5,5%, mentre nel triennio prima del Covid l’aumento era solo di 1,9%. Questa crescita non è frutto del caso, ma di una strategia e volontà precisa: il turismo è una scienza esatta e deve essere visto come una ricchezza, un valore aggiunto da gestire, non un nemico da combattere”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE