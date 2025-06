Per il 70° di Fiat 600, Stellantis Heritage al Memorial Dante Giacosa

TORINO (ITALPRESS) – Nel 120° anniversario della nascita dell’ingegnere Dante Giacosa e nel 70° dalla presentazione della leggendaria Fiat 600, il Comune di Neive organizza nei giorni 14 e 15 giugno la settima edizione del Memorial dedicato al grande progettista. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi culturali e motoristici, che torna a celebrare una delle figure più influenti della storia dell’automobile.

Il momento clou della due giorni è rappresentato dal raduno delle Fiat 500 d’epoca, curato dal Fiat 500 Club Italia di Garlenda (SV)che troveranno posto in Piazza Garibaldi a Neive Borgonuovo. Sabato pomeriggio le vetture partiranno in carovana verso Barbaresco, per poi fare tappa al cimitero di Neive dove sarà reso omaggio alla memoria di Dante Giacosa. La serata proseguirà nel borgo storico con un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti.

Nella giornata di domenica, invece, si terrà un pranzo riservato agli iscritti.

Nel centro storico di Neive, inoltre, saranno esposte alcune vetture storiche progettate dall’ingegnere Giacosa o appartenenti al periodo della sua attività in FIAT.

Tra queste spiccano alcuni esemplari provenienti dalla preziosa collezione custodita presso l’Heritage Hub di Torino. Si parte con la Fiat 100 (Prototipo 600, 1955), da cui derivò la celebre Fiat 600, uno dei più grandi successi commerciali dell’automobilismo italiano. Sebbene il modello di produzione abbia subito diverse modifiche rispetto al prototipo iniziale, la Fiat 100 rappresenta l’inizio della rivoluzione automobilistica che portò alla motorizzazione di massa in Italia.

Al suo fianco la famosa Fiat 600 Multipla con la livrea dell’Arma dei Carabinieri, simbolo di una versatilità tecnica e di una capacità di innovazione che hanno reso grande la scuola progettuale torinese. Non meno curiosità susciterà la Fiat 500 B Topolino, elegante derivazione della prima “utilitaria” italiana, capace di coniugare semplicità meccanica e stile raffinato in un’epoca di grandi cambiamenti sociali. Infine, la Fiat 128, prima trazione anteriore del marchio torinese prodotta in grande serie, esempio perfetto dell’eredità tecnica lasciata da Giacosa e della sua visione dell’auto compatta europea proiettata verso il futuro.

Il Memorial “Dante Giacosa” 2025 si conferma così non solo un evento dal profondo valore storico e culturale, ma un autentico omaggio a un protagonista dell’industria italiana, capace, con il suo rigore progettuale e la sua visione umanistica della tecnica, di cambiare il modo di intendere l’automobile a livello mondiale. A sottolineare ulteriormente l’attualità del suo pensiero e l’eredità lasciata alle nuove generazioni di progettisti, nel corso del Memorial si terrà una conferenza dedicata alla sua opera.

Tra i protagonisti, Roberto Giolito, progettista della Fiat 500 del 2007 e attuale Head of Stellantis Heritage per i marchi italiani del Gruppo, che ha più volte ricordato come l’influenza di Giacosa sia ancora oggi viva e profondamente radicata nella cultura progettuale italiana: “Ebbi la fortuna d’incontrarlo nei miei primi anni al Centro Stile Fiat, quando già allora si percepiva chiaramente la sua visione lucida e concreta. Rimase colpito dai primi esperimenti che facevamo con i calcolatori per disegnare le vetture: aveva capito prima di molti altri che il futuro della progettazione sarebbe stato anche digitale. La sua opera è ancora oggi un compendio essenziale per chiunque voglia avvicinarsi al progetto automobilistico in modo serio, visionario e responsabile. Ogni sua scelta racchiudeva un pensiero che metteva al centro le persone, i loro bisogni e il loro modo di vivere”.

