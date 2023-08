ROMA (ITALPRESS) – “Fino ad oggi, sulle pensioni, il Governo si è limitato ad ascoltare le proposte unitarie di Uil Cisl Cgil: adesso, è arrivato il momento di parlare e di assumersi delle responsabilità”. Per questo, si legge in una nota, la Uil “chiede alla ministra Calderone di essere presente alla riunione dell’Osservatorio, prevista per il prossimo 5 settembre, e di dire con chiarezza cosa il Governo intenda fare. E’ necessaria una flessibilità’ di accesso alla pensione intorno a 62 anni, pensare ora alle future pensioni dei giovani, ripristinare opzione donna nella versione originale e rivalutare tutte le pensioni in essere. Dopo mesi di silenzio, il Governo dica se vuole attuare gli impegni presi in campagna elettorale”.

