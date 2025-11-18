Home Video News Economia Pensioni, nel 2026 in arrivo un lieve aumento Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Pensioni, nel 2026 in arrivo un lieve aumento 18 Novembre 2025 NAPOLI (ITALPRESS) - L'aumento delle pensioni nel 2026 sarà dell'1,4 per cento. Il punto dell'economista Gianni Lepre. sat/azn ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Ambiente Pecoraro Scanio “Il dramma in Friuli conferma la crisi climatica in atto” Economia Imprese, Alicata (SIMEST) “Grande interesse per il continente africano” Economia Cdp lancia “Valore per il territorio”, Sofia “Fiducia nei talenti del Paese” Ambiente Transizione energetica, gli italiani “votano” per le rinnovabili Cronaca Colpo dei Carabinieri alla mafia nigeriana, 20 arresti