Pensionamento docenti e Ata, Anief “Dal 2027 serviranno tre mesi in più”

ROMA (ITALPRESS) – “Dal 2027 serviranno tre mesi in più, docenti e Ata devono avere la possibilità di anticipare come i militari e riscattare la laurea a 900 euro l’anno: al Senato si attendono i pareri delle Commissioni sulla proposta Bucalo”. Lo scrive in una nota l’Anief.

Oggi Marcello Pacifico presidente nazionale Anief, ha ribadito l’importanza della petizione ai fini dell’uscita anticipata dal lavoro in comparto, come la scuola, dove è altissimo il rischio burnout dopo i 60 anni: secondo il sindacalista, “docenti e Ata non possono arrivare a lasciare il lavoro quasi a 70 anni, quindi per loro è fondamentale avere la possibilità di procedere con il riscatto agevolato della laurea. Sarebbe utile, in quest’ottica, anche un’inchiesta ministeriale sul burnout, per pensare regole diverse nella scuola a seguito dello stress correlato da lavoro”.

“Si potrebbe presentare – continua Pacifico – un questionario ai lavoratori, durante le ore obbligatorie di aggiornamento annuali, con domande sulla sicurezza da porre direttamente nei luoghi di lavoro; si potrebbe fare elaborare e valutare da una specifica commissione, che in questo modo potrebbe proporre soluzioni adeguate alla politica, così da tutelare la salute dei lavoratori fino a creare delle ‘finestre’ specifiche per le pensioni, indennità e misure ulteriori di welfare specifiche per i lavoratori più a rischio burnout”.

