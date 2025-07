Fontana “Il Rapporto Invalsi è un supporto prezioso per i decisori pubblici”

ROMA (ITALPRESS) – “Dietro voti, numeri e dati ci sono le storie, le difficoltà e i successi di ogni singolo studente, nonché gli sforzi di insegnanti, famiglie e personale scolastico, il cui impegno quotidiano offre un solido contributo alla crescita dei nostri ragazzi e al futuro dell’intero Paese”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio rivolto in occasione della presentazione del Rapporto Nazionale Invalsi 2025 nell’Aula dei gruppi della Camera.

“I giovani custodiscono in sé un seme di speranza. Spetta a noi adulti, e in primo luogo ai rappresentanti della politica e delle Istituzioni, creare il terreno fertile affinché esso possa germogliare, trasmettendo loro l’amore per la cultura e la conoscenza”, continua. In tale prospettiva, “il Rapporto presentato oggi costituisce sicuramente un supporto prezioso per i decisori pubblici chiamati a delineare programmi formativi di qualità e in linea con le esigenze di un mondo in rapido e costante mutamento”, conclude Fontana.

-Foto IPA Agency-

