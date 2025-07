Valditara “Sostenere l’istruzione per la ripresa dell’Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “Fin dall’inizio della preparazione della conferenza per la ripresa dell’Ucraina, ho segnalato al governo italiano, così come al ministro dell’istruzione ucraino, la mia ferma intenzione di organizzare un momento di approfondimento, di sensibilizzazione su un tema cruciale per il futuro dell’Ucraina quale quello dell’istruzione”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina, a Roma.

“Mi fa piacere anche ricordare, come fummo tra i primi ad auspicare un grande piano di ricostruzione europeo delle scuole in Ucraina – ha aggiunto – e proprio per sviluppare questa nostra proposta, in occasione del G7 dell’ istruzione, lo scorso anno, abbiamo voluto invitare il ministro ucraino per l’istruzione, e nella dichiarazione finale, approvata da tutti i ministri, vi è stato un riferimento specifico al rafforzato dell’impegno dei paesi del G7 a favore dell’Istruzione, della ricostruzione delle scuole per i tanti bambini e per tanti studenti ucraini colpiti dalla guerra“.

Per il ministro Valditara “non è pensabile parlare di ripresa dell’Ucraina senza sostenere l’istruzione, non si tratta solo di impegnarsi nella ricostruzione di un paese duramente colpito da una aggressione del tutto ingiustificata, ma soprattutto di gettare le basi per un investimento profondo, strutturale, culturale, educativo e sociale”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).