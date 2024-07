Pecoraro Scanio “Salvare Sicilia da desertificazione è priorità paese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Usare le risorse per transizione ecologica e digitale per aiutare la Sicilia nella sfida alla crisi climatica. Non mi rassegno ad assistere alla desertificazione della più grande e meravigliosa isola del mediterraneo per colpa di negazionisti e mentecatti che negano emergenze clima". Lo afferma a Palazzo dei Normanni sede del Parlamento Siciliano, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital che da ministro dell'ambiente dalla conferenza nazionale sul clima lanciò già nel 2007 l'allarme siccità e bombe d'acqua nel mediterraneo.