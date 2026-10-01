Pecoraro Scanio “Rito del caffè espresso italiano merita riconoscimento Unesco”

ROMA (ITALPRESS) - "Il rito del caffè espresso italiano merita il riconoscimento dell’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. È una tradizione che rappresenta l’identità, la socialità e la cultura del nostro Paese e che ha contribuito a rendere la parola “espresso” uno dei termini italiani più conosciuti e utilizzati nel mondo». Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e sostenitore della candidatura del rito del caffè espresso italiano all’UNESCO, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè che ha rilanciato l’impegno per il riconoscimento a patrimonio mondiale immateriale anche con Maddalena Fossati Dondero direttrice di La Cucina Italiana e i rappresentanti dello storico caffè Gambrinus di Napoli. mgg/gsd