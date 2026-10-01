Home Video News Nord Ovest Meloni inaugura la 66^ edizione del Salone nautico di Genova
Meloni inaugura la 66^ edizione del Salone nautico di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con il taglio del nastro da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stata ufficialmente aperta la 66ma edizione del Salone nautico internazionale di Genova. Sul palco sul palco insieme alla premier il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ed il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, che hanno dato il via ufficiale alla manifestazione. xa8/ads/azn