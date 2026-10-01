Tg Sport – 1/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nazionale, Mancini ne lascia 9 a Coverciano per la trasferta di Parigi - Tensione Figc-Governo, si dimette Bianchedi da Capo delegazione - Portogallo, Cristiano Ronaldo abbandona il ritiro ed è bufera - Argentina, Lautaro sblocca il 4-0 alla Bolivia e aggancia Aguero - Formula 1, Leclerc ed Hamilton difendono Vasseur a Sepang - Berrettini e Darderi avanzano a Tokyo, Cobolli eliminato a Pechino - Giunta Coni convocata per il 6 Ottobre, parla Buonfiglio azn