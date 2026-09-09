Pecoraro Scanio “Più fondi e investimenti pubblici per startup, giovani e AI”

MILANO (ITALPRESS) - Raddoppiare i fondi per le startup innovative, soprattutto quelle promosse da giovani, e valorizzare gli acquisti della pubblica amministrazione come strumento per sostenere l’innovazione. È l’appello emerso dall’incontro “Umanesimo EcoDigital Milano – Ruolo e sfide per giovani, startup, IA e pubblica amministrazione”, promosso dalla rete EcoDigital e tenutosi l’8 settembre presso gli uffici YouthQuake. Al confronto hanno partecipato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital, Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa del Comune di Milano, Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia, e Gaetano Pedullà, europarlamentare e membro della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel suo intervento a conclusione dell’evento, Pecoraro Scanio ha richiamato la necessità di investimenti più consistenti e di un coinvolgimento diretto della pubblica amministrazione. mgg/gsl