Home Video News Economia Inps, Fava “Libretto di risparmio di mille euro per nuovi nati”
Inps, Fava “Libretto di risparmio di mille euro per nuovi nati”
ROMA (ITALPRESS) -"La proposta lanciata oggi consiste nella costituzione di un libretto di risparmio, mille euro per ciascun nato, per una spesa vicino ai 355 milioni, una spesa minima per lo Stato, ed è la prima volta che pensiamo all'investimento per il futuro dei nostri giovani". Lo ha detto Gabriele Fava, presidente dell'Inps, a margine all'evento della Lega "A tua difesa". (ITALPRESS) xc3/col4/azn