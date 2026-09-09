Buonfiglio “Caso Malagò? Coni cercherà di non sbagliare”

ROMA (ITALPRESS) - “La decisione deve essere presa con attenzione e senza fretta perché si parla dello sport italiano, con i principi del Coni. Nessuno abbia fretta, dovete essere certi di una cosa: il Coni e il presidente del Coni cercheranno di non sbagliare”. Così Luciano Buonfiglio, numero uno del Comitato olimpico italiano, a margine della presentazione della sesta edizione della staffetta ‘Obiettivo Tricolore’, in seguito alla mancata archiviazione riguardo la vicenda sul mancato tesseramento Figc di Giovanni Malagò. “Quante volte mi avete chiesto del commissariamento, io non mi faccio influenzare né da destra, né da sinistra, né da sopra e né da sotto. È chiaro che devo fare tutto con molta attenzione, non è un diritto ma un dovere”, conclude Buonfiglio. mec/glb/azn