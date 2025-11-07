Pecoraro Scanio “Le istituzioni investano sull’agricoltura di montagna”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Governo e Parlamento devono investire con decisione sull’agricoltura di montagna: un’agricoltura che presidia i territori più difficili e le aree interne, e che rappresenta un pilastro strategico per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per la lotta allo spopolamento dei borghi e dei piccoli centri.” È questo l’appello lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, intervenuto al Palazzo Re Enzo di Bologna in occasione dell’Oscar Green, l’evento che premia le eccellenze dei giovani agricoltori italiani. “Si parla tanto di tutelare i borghi e rilanciare l’agricoltura eroica e di qualità - ha dichiarato Pecoraro Scanio - ma per farlo davvero bisogna azzerare una serie di tasse su queste attività e favorire l’utilizzo, la commercializzazione e il consumo dei prodotti di qualità che provengono da queste zone. Solo così possiamo sostenere chi vive e lavora nei territori più fragili del nostro Paese". fsc/mca2 (Fonte video: Fondazione UniVerde)