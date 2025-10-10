Pecoraro Scanio “Italia sia Paese guida nel Food for Peace”

ROMA (ITALPRESS) - Dalla Fiera Internazionale del Turismo TTG di Rimini e dalla Expo della FAO "From Seeds to Food" a Roma, l'ex Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, lancia due proposte concrete per il rilancio dell'agricoltura sostenibile e la tutela dei consumatori in occasione dei convegni organizzati con campagna amica, terra nostra e world farmer market coalition. "Serve un segnale forte per premiare chi produce cibo sano e tutela l'ambiente – ha dichiarato Pecoraro Scanio –. Propongo di azzerare le tasse nazionali, regionali e locali per gli agriturismi biologici, quelli che scelgono un modello agricolo senza pesticidi, fondato sulla qualità e sul rispetto dei consumatori e della natura." "Dobbiamo favorire la capacità dei popoli del mondo di produrre e distribuire cibo di qualità a tutti – ha spiegato –. L'Italia può e deve avere un ruolo da protagonista come Paese leader nell'agricoltura, nell'agroalimentare e nella cultura del cibo. Questo ci dà una grande responsabilità morale e politica." mca3 Fonte video: Fondazione UniVerde