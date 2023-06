Pecoraro Scanio “Il voto in Molise può segnare una svolta”

“Gli elettori del Molise possono far partire l’alternativa alle destre. Vadano a votare per un vero cambiamento a partire da sanità, lavoro e trasporti ma anche per dare un segnale all’Italia". E' l'appello lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio a proposito delle Regionali in Molise. pc/gsl