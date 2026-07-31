Pecoraro Scanio “Emergenza climatica è realtà, serve un piano del Governo”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Incendi, siccità, possibili alluvioni ed eventi meteorologici estremi dimostrano che l’emergenza climatica è già una realtà e che la situazione sta rapidamente peggiorando. Tutti gli indicatori delle principali agenzie internazionali e i dati scientifici confermano che il riscaldamento globale sta accelerando. Il Governo non può restare indifferente”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital che da ministro organizzò proprio la conferenza governativa su clima e adattamento al cambiamento climatico. sat/gsl