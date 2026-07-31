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Moratti “Le immagini di Ceuta testimoniano il fallimento del Governo Sanchez”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Le drammatiche immagini di queste ore di Ceuta testimoniano il fallimento del governo spagnolo preso a modello dalla nostra sinistra. Le regolarizzazioni di migliaia di immigrati irregolari di Sanchez hanno creato un pericoloso fattore di attrazione nei confronti di migliaia di marocchini che si sono illusi di un facile ingresso in Europa". Lo afferma l'europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti. sat/gsl