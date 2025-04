Pecoraro Scanio e Jimmy Ghione insieme per il Parco del Matese

ROMA (ITALPRESS) - Un appello forte e chiaro: “Muoviamoci!”. A lanciarlo sono Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e storico promotore delle aree protette italiane, e Jimmy Ghione, popolare inviato di Striscia la Notizia, in una video-testimonianza congiunta a favore di uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino. “Sono stato nel Matese, natura incontaminata", racconta Ghione. E con Pecoraro Scanio mostrano un cartello che parla chiaro: è tempo di agire!. A spiegare perché è proprio Pecoraro Scanio: “Dal dicembre 2017 una norma statale ha previsto l’istituzione del Parco Nazionale del Matese. Ora, una sentenza del TAR , ottenuta da Italia Nostra ,obbliga il Ministero dell’Ambiente ad agire entro il 22 aprile. Non possiamo più aspettare: il Matese merita di essere tutelato come Parco nazionale”. Ghione conferma il suo impegno come testimonial della causa: “Se vinceremo, io verrò nel Matese! È un posto meraviglioso, è giusto che sia protetto come merita”. I due ricordano anche le battaglie vinte insieme: dalla difesa dell’isola di Budelli al riconoscimento mondiale dell’arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio UNESCO. “Anche lì ce l’abbiamo fatta”, ribadisce Pecoraro Scanio sempre accompagnati da una petizione anche online che consente ai cittadini di essere protagonisti. “ E adesso tocca al Matese”. “Ce la faremo”, concludono insieme, “perché la natura non può più aspettare”. mca1/mgg