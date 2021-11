PALERMO (ITALPRESS) – Stamattina nell’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo, Carabinieri Forestali, Mite e Fondazione Giovanni Falcone hanno lanciato con decine di scuole, tra presenti e collegate, la piantumazione di talee di Ficus provenienti dall’albero di Falcone e dei primi 500 mila “alberi per il futuro”, nome dell’iniziativa. Alfonso Pecoraro Scanio, che da ministro dell’agricoltura reintrodusse la festa dell’albero nelle scuole nel 2000, è intervenuto con Don Ciotti, Maria Falcone e tanti rappresentanti delle istituzioni, Carabinieri e scuole dichiarando: “Da Palermo parte la sfida che potrà vedere milioni di alberi piantati per Ambiente e Legalità. Con Don Ciotti, Maria Falcone e i Carabinieri Forestali questa iniziativa consentirà di coinvolgere migliaia di scuole e di realtà territoriali. Ed è importante che il Mite offra il massimo sostegno”. “La novità Ecodigital sarà il chip inserito in ciascun albero per misurarne lo stato di salute e la capacità di cattura della CO2 – ha sottolineato -. Ecco un piccolo esempio di come transizione ecologica e digitale devono essere connesse”.

(ITALPRESS).