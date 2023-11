Pecoraro Scanio “Da Londra contro FakeFood per cucina italiana”

ROMA (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde che da ministro dell’agricoltura creò la prima commissione contro l’agropirateria rilancia da Londra la campagna #noFakefood e a sostegno della cucina italiana Unesco. Sabato 18 alle 11 al mercato di Spitelfield nella city un incontro e un’”aperiPizza” per sostenere l’importanza della tracciabilità dei prodotti agroalimentari. “I prodotti agroalimentari italiani fake, taroccati valgono circa 100 miliardi di euro all’anno. È importante ottenere la tracciabilità e la certificazione del vero made in Italy e il riconoscimento Unesco per la cucina italiana potrà aiutare, come già accaduto dopo la vittoria #pizzaUnesco , ad educare i consumatori a richiedere l’autenticità del cibo. È importante come tutta la rete delle ambasciate italiane sostenga quest’azione durante la settimana della cucina italiana nel mondo e in numerose iniziative”. All’incontro di Londra saranno anche consegnati i riconoscimenti di tracciabilità a due realtà della ristorazione e offerto un’aperipizza con pizze 100% napoletane. tvi/gsl