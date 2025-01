Pecoraro Scanio “Anche Enzo Bianco sostiene sfida Ecodigital”

CATANIA (ITALPRESS) - “Oggi celebriamo un passo fondamentale per la transizione ecologica e digitale in Sicilia, con un’attenzione speciale alla formazione dei giovani, delle imprese e degli amministratori locali. Grazie al lavoro dell’onorevole Jose Marano e all’impegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, è stato approvato un fondo dedicato alla formazione EcoDigital nelle scuole, con uno stanziamento iniziale di 200.000 euro. Un primo, ma significativo passo per unire ecologia e digitalizzazione nell’ isola”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde e promotore della Rete Ecodigital, a Catania, dove si è tenuto “Ecodigital Talk: Prima vittoria in Sicilia – Approvato il fondo per la Formazione Ecodigital”. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di figure di spicco come Enzo Bianco, presidente onorario dell’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. “Questa è un’opportunità straordinaria per promuovere la qualità della vita nelle nostre città, attraverso azioni concrete che uniscano ambiente e tecnologia. Parlerò con i Comuni italiani per sostenere il progetto e dare un contributo al cambiamento culturale e sociale che il nostro Paese necessita”, ha affermato Bianco. La deputata dell'Assemblea Regionale Siciliana Jose Marano, presidente dell'intergruppo Ecodigital, ha sottolineato: “L’approvazione dell’emendamento per il Fondo regionale Ecodigital di 200.000 euro è una prima vittoria per la Sicilia. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma la strada imboccata è quella giusta”. La rete EcoDigital punta a creare un sistema di competenze diffuso, capace di affrontare le sfide globali del cambiamento climatico e della digitalizzazione. “Abbiamo bisogno di ambiente, innovazione e di città più pulite e vivibili. La Sicilia può e deve essere un modello per l’Italia e l’Europa. Questo progetto è la dimostrazione che, unendo le forze, si possono ottenere risultati concreti e duraturi”, ha concluso l’ex ministro dell’Ambiente. vbo/gtr