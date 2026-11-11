Pecoraro Scanio “Alleanze in Lombardia per transizione EcoDigital”

MILANO (ITALPRESS) - Il Coordinamento EcoDigital della Lombardia collaborerà con la lista civica dell’assessore Emmanuel Conte per promuovere la transizione ecologica e digitale e sviluppare iniziative concrete a favore dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani. L’intesa è stata annunciata nel corso di un incontro tra il coordinatore EcoDigital lombardo Manuel Urzì e l’assessore Conte in presenza dell’ex ministro Pecoraro Scanio, e punta al rilancio delle start-up innovative, a una strategia per favorire l’accesso alla casa a prezzi sostenibili per giovani e studenti a Milano e alla valorizzazione del sistema economico lombardo attraverso un modello di innovazione attento alla sostenibilità. "Milano e la Lombardia rappresentano territori strategici per l’innovazione. Dobbiamo accompagnare lo sviluppo digitale con politiche concrete, capaci di creare opportunità per i giovani e rispondere ai bisogni dei cittadini", dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital. sat/gtr