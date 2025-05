Pecoraro Scanio “Agenzia spaziale europea è eccellenza Ecodigital”

FRASCATI (ROMA) (ITALPRESS) - "L’Italia è un’eccellenza anche nelle tecnologie dello spazio. L’Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati, rappresenta uno dei centri più avanzati a livello mondiale. È da qui che vengono elaborati e distribuiti i dati fondamentali per comprendere la salute del pianeta, dai fenomeni del cambiamento climatico al surriscaldamento globale". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, intervenendo all’inaugurazione dell’evento Well Europa a Frascati. "Oggi – ha proseguito Pecoraro Scanio – abbiamo partecipato a un bellissimo evento che mette al centro il benessere delle persone in tutti gli edifici, pubblici e privati. È ora di parlare seriamente non solo di salute del pianeta, ma anche di salute fisica e mentale dei cittadini, che dipende dalla qualità della vita nei luoghi in cui vivono e lavorano. L’aria che respiriamo all’interno degli edifici – l’ambiente indoor – può essere più inquinata di quella esterna e rappresenta una delle cause silenziose di molte patologie". "Per questo – ha sottolineato – chiediamo al governo italiano e all’Unione europea di investire concretamente su progetti che migliorino la qualità della vita dei cittadini, attraverso la transizione ecologica e digitale. Anche questo significa transizione: garantire ambienti salubri, efficienti e sostenibili. E in questo percorso, la grande tecnologia spaziale può offrire un contributo straordinario, come oggi è emerso con chiarezza". L’iniziativa Well Europa, tenutasi a Frascati, intende promuovere un nuovo approccio al vivere e lavorare negli spazi costruiti, valorizzando innovazione, sostenibilità e salute pubblica come pilastri di una nuova idea di progresso. mgg/mrv