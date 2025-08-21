Pecoraro Scanio a Miami per “Pizza Unesco” e il sostegno alla candidatura a sindaca di Rosen Gonzalez

MIAMI BEACH (USA) (ITALPRESS) – L‘ex Ministro e presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della Campagna Pizza Unesco, annuncia per oggi pomeriggio con l’iniziativa “Aperipizza a Miami Beach”, nata per celebrare e rilanciare nel mondo l’arte del pizzaiolo napoletano, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità e la comunità accogliente di Miami Beach.

L’evento non sarà soltanto un omaggio a una grande tradizione italiana, ma si collegherà anche alla candidatura di Kristen Rosen Gonzalez a sindaca di Miami Beach, con cui si condivide una visione fondata su ecologia, inclusione, solidarietà e lotta contro ogni forma di discriminazione. Ho apprezzato come per esempio ci si prodiga per tutelare sulle spiagge di Miami la riproduzione delle tartarughe marine come stiamo facendo in Italia e nel mediterraneo.

“Questa iniziativa – dichiara Pecoraro Scanio – assume un valore simbolico importante proprio a Miami Beach, città internazionale e multiculturale. Sarà anche un’occasione per coinvolgere la comunità italiana del territorio, promuovendo al tempo stesso un messaggio globale: lavorare ovunque per una transizione ecologica e digitale giusta, capace di unire inclusione, solidarietà e rispetto delle diversità. Dalla biodiversità naturale a quella culturale, fino alle grandi tradizioni popolari come la pizza napoletana”.

Per Pecoraro Scanio, l’aperipizza vuole ricordare che la tutela delle tradizioni e l’autenticità del cibo rispetto al fakefood deve andare di pari passo con l’innovazione e con il rispetto per l’ambiente. “Solo così – afferma – possiamo costruire un futuro più giusto, sostenibile e solidale per tutti i popoli”. L’evento sarà dunque non soltanto una festa intorno a un simbolo italiano amato in tutto il mondo, ma anche un’occasione di impegno civile e culturale, per rafforzare i legami tra comunità diverse e rilanciare la battaglia per un modello di sviluppo inclusivo ed equo.

