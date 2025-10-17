Pecoraro Scanio “A Host petizione cucina italiana patrimonio umanità”

MILANO (ITALPRESS) - “Il rilancio della nostra petizione avviene proprio da Milano, cuore della creatività gastronomica e dell’innovazione italiana insieme alla Federazione Italiana Cuochi, uno dei partner principali della nostra campagna. È una tappa fondamentale verso l’obiettivo di ottenere, il 10 dicembre, il riconoscimento mondiale dell’UNESCO per la cucina italiana come patrimonio dell’umanità". Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, in occasione di HOST – il grande evento dedicato al mondo della ristorazione e dell’ospitalità, presso il padiglione della Federazione Italiana Cuochi, è stato rilanciato ufficialmente l’appello a sottoscrivere la petizione per “Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità” sulla piattaforma change.org, in vista della decisione UNESCO del prossimo 10 dicembre. sat/mca2 Fonte video: Fondazione UniVerde