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Pecoraro Scanio “A 40 anni da Chernobyl nucleare da fissione resta un pericolo”
ROMA (ITALPRESS) - “A quarant’anni dal disastro di Disastro di Chernobyl non possiamo permetterci di dimenticare. Quell’evento ha segnato profondamente l’Europa e il mondo, dimostrando in modo drammatico i rischi legati al nucleare da fissione, rischi che, nonostante decenni di evoluzione tecnologica, non possono dirsi completamente superati”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già ministro e promotore dei referendum sul nucleare. “È quindi incomprensibile – prosegue – che ancora oggi si torni a proporre il nucleare da fissione, anche in versioni cosiddette ‘ridotte’ o modulari. Parliamo di tecnologie che continuano a presentare criticità strutturali sul piano della sicurezza, della gestione delle scorie e dei costi reali”. “Diverso è il discorso sulla fusione nucleare – sottolinea Pecoraro Scanio – su cui è giusto investire in ricerca, trattandosi di una tecnologia completamente differente, che in caso di malfunzionamento si spegne e non comporta rischi di esplosioni o incidenti catastrofici”. “Nel frattempo – aggiunge – la strada è già chiara: energie rinnovabili. Sole, vento, acqua e geotermia rappresentano oggi soluzioni mature, sempre più efficienti e competitive, realizzabili in modo sostenibile e senza i rischi sistemici che abbiamo visto con Disastro di Fukushima e Chernobyl’”. “Il governo smetta di guardare al passato e investa con decisione nel futuro: rinnovabili, efficienza energetica e innovazione. La memoria di quanto accaduto 40 anni fa deve tradursi in scelte responsabili e lungimiranti, non in pericolosi ritorni indietro”, conclude. mgg/mca3 (fonte: Fondazione UniVerde)