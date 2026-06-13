Pecoraro Scanio “A 15 anni dalla vittoria nuovo referendum contro nucleare”

ROMA (ITALPRESS) - "A quindici anni dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, con cui gli italiani bocciarono nettamente il ritorno al nucleare, assistiamo nuovamente al tentativo del Governo di imporre una scelta energetica che ignora sia la volontà popolare sia le evidenze scientifiche ed economiche" Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e Presidente della Fondazione UniVerde insieme Luigi Gabriele presidente di consumerismo.it. "Il nucleare da fissione continua a essere una tecnologia estremamente costosa, fuori mercato e caratterizzata da tempi di realizzazione incompatibili con le esigenze energetiche attuali. Basta guardare alle difficoltà economiche affrontate in questi anni da grandi operatori del settore come EDF in Francia, dove l’intervento pubblico si è reso necessario per sostenere costi sempre più elevati legati alla gestione e alla sicurezza degli impianti", prosegue. fsc/mca2 (Fonte video: Fondazione UniVerde)