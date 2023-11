ROMA (ITALPRESS) – “Torniamo in piazza per la giustizia sociale e per la pace. Intendiamo che c’è bisogno di tornare in piazza contro i tagli alla sanità pubblica, per la nostra proposta sul salario minimo che il governo continua a rinviare, per il diritto alla casa e allo studio. Torniamo in piazza anche per il pianeta, lo vediamo in queste ore dove un altro evento climatico si abbatte e c’è chi al governo continua a a negare l’emergenza climatica”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Radio24, in merito ai temi scelti per la manifestazione dell’11 novembre.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

