ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo dell’Anteprima World Tour, che ha visto Laura Pausini esibirsi con tre concerti sold out in Piazza San Marco a Venezia (lo scorso 30 giugno, 1 e 2 luglio) la leg italiana del Laura Pausini World Tour 2023/2024 si arricchisce di nuove date: triplica la data di Roma e raddoppiano Firenze, Eboli e Padova.

Dopo l’Anteprima a Siviglia in Plaza de Espana i prossimi 21 e 22 luglio, il Laura Pausini World tour 2023/2024, organizzato e prodotto da Friends & Partners, prenderà il via a dicembre in Italia e si sposterà poi in Europa, Sud America e in USA.

-foto ufficio stampa Pausini-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]