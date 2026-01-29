Paura per una nave al largo dell’isola di San Pietro, salvate 33 persone

CAGLIARI (ITALPRESS) – Attimi di grande tensione nel tardo pomeriggio del 28 gennaio al largo dell’isola di San Pietro, dove una nave di 116 metri battente bandiera di Saint Kitts and Nevis, con 33 persone di equipaggio a bordo, ha lanciato una richiesta di soccorso alla Guardia Costiera a causa di una grave avaria al motore.

L’unità, un mercantile di tipo livestock privo di carico, era in navigazione dall’area del Great Bitter Lake, in Egitto, verso Cartagena, in Spagna, quando è stata sorpresa da condizioni meteo proibitive. Il forte vento di ponente, unito a un mare molto mosso con onde fino a cinque metri, ha causato un pericoloso scarroccio verso le coste sud-occidentali dell’isola, mettendo seriamente a rischio la sicurezza della nave e dell’equipaggio.

Le prime operazioni di soccorso sono state avviate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, per poi passare sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Cagliari, che ha disposto l’invio immediato in zona delle motovedette CP 869 di Carloforte e CP 812 di Sant’Antioco, oltre a un rimorchiatore portuale dislocato a Portovesme.

I primi tentativi di aggancio e traino si sono rivelati estremamente difficoltosi a causa del mare formato e del vento sostenuto, che hanno provocato la rottura di quattro cavi utilizzati per il rimorchio. Per fronteggiare la criticità, è stato quindi richiesto l’intervento di un rimorchiatore di maggiori dimensioni proveniente dalla rada di Sarroch.

Nel frattempo, con la nave ormai in pericoloso avvicinamento alla costa rocciosa di Punta Spalmatore, il comando di bordo ha dato fondo alle ancore e ha chiesto la preparazione all’eventuale abbandono nave, mentre la poppa si avvicinava agli scogli affioranti, con il concreto rischio di naufragio e sversamento di carburante in mare. Per mettere in salvo l’equipaggio, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha fatto decollare da Decimomannu l’elicottero AW139 della 4ª Sezione Elicotteri, richiedendo anche il supporto di un secondo AW139 dell’Aeronautica Militare.

I velivoli hanno raggiunto rapidamente la nave, ma le condizioni meteo estreme, con raffiche fino a 50 nodi, e i violenti movimenti di rollio e beccheggio hanno impedito l’evacuazione in sicurezza dell’equipaggio. Grazie alle manovre adottate dal comando di bordo sotto il coordinamento della Guardia Costiera, la nave è riuscita a orientarsi parallelamente alla linea di costa, mentre le ancore hanno contribuito a stabilizzare l’assetto, riducendo temporaneamente il rischio.

Solo nella tarda nottata è giunto in zona il rimorchiatore “Vincenzino O.” dei Rimorchiatori Sardi, che, con il supporto delle motovedette, è riuscito ad agganciare l’unità e ad avviare le operazioni di assistenza e messa in sicurezza. L’intervento ha consentito di allontanare progressivamente la nave dalla costa e di garantire l’incolumità dell’equipaggio, evitando conseguenze ambientali potenzialmente gravi.

