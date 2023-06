LONDRA (ITALPRESS) – Ci sono anche Paul McCartney e Noel Gallagher nel nuovo film di Anton Corbijn, il fotografo e regista che ha immortalato Tom Waits, Depeche Mode, U2, R.E.M. e Rolling Stones. Il lungometraggio è intitolato “Squaring the Circle: The Story of Hipgnosis” e narra la storia della Hipgnosis, lo studio fotografico e di grafica specializzato nella creazione di copertine per album; tra i suoi lavori più noti “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd. “Essendo cresciuto tra fine anni Sessanta e Settanta, ero ossessionato dalla musica e da tutto quello che gli girava attorno, specialmente le copertine degli album”, ha detto il regista olandese. “Le copertine dei dischi hanno avuto un grosso ruolo nella mia educazione e mi è piaciuto moltissimo fare questo film perchè mi ha consentito di rivisitare le cose che amavo di quel periodo”. La Hipgnosis, chiusa nel 1983, ha realizzato un centinaio di copertine di LP tra le quali, oltre a “Dark Side” e “Wish You Were Here” dei Floyd, “The Lamb Lies Down on Broadway” dei Genesis e “The Song Remains the Same” dei Led Zeppelin. Nel Regno Unito il film è atteso nei cinema e on-demand il prossimo 14 luglio. In Italia non c’è al momento ancora alcuna data.

