Home Video News Europa Patto di Stabilità, De Meo “Ue replichi modello Pnrr per affrontare crisi”
Patto di Stabilità, De Meo “Ue replichi modello Pnrr per affrontare crisi”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “L'Europa replichi il modello PNRR per affrontare le crisi attuali. Lo scenario che stiamo vivendo richiede una riflessione profonda su come l'Unione possa dare risposte concrete a Stati e cittadini di fronte a un contesto di assoluta imprevedibilità”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, a Bruxelles in merito alla riforma della governance economica europea. xf4/sat/mca3