Pattinaggio, Lorello “Sogno un impianto coperto per la velocità in Italia”

MILANO (ITALPRESS) - "Il nostro sogno è quello di avere in Italia una struttura al coperto in cui si possa fare del 'ghiaccio estivo' come lo chiamiamo noi atleti. Lunedì prossimo saremo in raduno e dovremo andare in Germania due settimane. Essere lontano da casa non è mai facile per nessuno e farlo tante volte l'anno lo è ancora di meno. Il sogno è poter avere una struttura in Italia" per il pattinaggio di velocità "e poter stare tranquilli durante l'anno". Lo ha sottolineato Riccardo Lorello, bronzo olimpico a Milano Cortina 2026 nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, a margine della cerimonia istituzionale per la posa del primo pilastro della Fiera Ice Arena, la nuova struttura temporanea dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho grazie a un investimento di 7 milioni di euro interamente sostenuti da Fondazione Fiera Milano. L'impianto ospiterà tutte le discipline sul ghiaccio - hockey e para hockey, pattinaggio di figura, curling e short track - tranne il pattinaggio di velocità perché non c'era spazio per l'anello da 400 metri. "Già poter avere una pista al coperto in Italia" per gli sport sul ghiaccio, "cosa che a noi in questo momento manca, era qualcosa di unico. Sono contento perché qualcosa della legacy olimpica rimane veramente", ha concluso Lorello. xm4/gm/gtr