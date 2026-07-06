Retail Summit, Dominici (Kiko) “Cambiata strategia per entrare nel mercato Usa”

BAVENO (ITALPRESS) - "Il mercato americano è importante, non possiamo non esserci: la nuova strategia per essere di successo in America prevede un'architettura di prodotto dedicata anche alla multietnia, con più colorazioni. E' cambiata anche la strategia distributiva". Lo ha detto Simone Dominici, Amministratore delegato di Kiko Milano, a Baveno in occasione dell'annuale Retail Summit, evento di Confimprese, Jakala e Tig – The Innovation Group sul futuro del retail. f28/fsc/gtr