Pattinaggio, Bozzetti “Fiera Ice Arena ospiterà prima partita hockey l’11 ottobr

MILANO (ITALPRESS) - Con la posa del primo pilastro, prendono ufficialmente il via i lavori per la realizzazione della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho grazie a un investimento di 7 milioni di euro interamente sostenuti da Fondazione Fiera Milano. L'impianto sarà operativo dal prossimo ottobre. "La Fiera Ice Arena sarà una struttura temporanea che verrà utilizzata per tre anni con possibilità di estensione per altri due, avrà 4mila posti a sedere e coprirà una superficie di 8mila metri quadri, con una tensostruttura molto alta, e che potrà ospitare tutti gli appassionati degli sport su ghiaccio", ha spiegato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, a margine della cerimonia di posa del primo pilastro della struttura. "Quindi accoglieremo le famiglie nella nuova casa del ghiaccio, accoglieremo i bambini, i tanti appassionati e questa sarà la vera e propria legacy sportiva post-olimpica", ha spiegato poi, precisando che la progressione dei lavori ha come obiettivo consentire l'avvio delle attività sportive del Milano Hockey Club secondo il calendario programmato. "La prima partita dell'hockey sarà l'11 ottobre, quindi aspettiamo tutti i cittadini per riempire lo stadio e festeggiare all'insegna dei valori dello sport questo straordinario momento del ritorno a casa del ghiaccio". Per la realizzazione della Fiera Ice Arena, la spinta post-olimpica "e' stata molto importante. È chiaro che noi non volevamo che si spegnesse la fiamma olimpica, ma volevamo che continuasse ad ardere. Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di realizzare questa struttura, per consentire ai tanti appassionati e ai tanti bambini di venire qui, di poter pattinare, e alla squadra dell'hockey di Milano di potersi ricostituire", ha concluso Bozzetti. xm4/gm/gtr